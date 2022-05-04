Один человек погиб в результате пожара в цеху рыбокомбината на Курилах

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Пожар произошел на рыбокомбинате в Южно-Курильске, есть погибший. Об этом сообщает РИА Новости.

В местном подразделении МЧС уточнили, что горел механический цех площадью 50 квадратных метров. В настоящее время возгорание ликвидировано. Специалисты устанавливают причины пожара.

В администрации Южно-Курильского района добавили, что в результате происшествия погиб один человек.

Ранее сообщалось, что возгорание произошло в девятиэтажном доме в Мытищах. Пожар возник в квартире, в которой находился один из мужчин. К нему на помощь поспели еще двое граждан. В результате все трое погибли.

По данным пресс-службы губернатора и правительства региона, при пожаре пострадали 16 человек, из которых один получил тяжелые травмы, а остальные отравились угарным газом. По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело по статье 109 Уголовного кодекса России ("Причинение смерти по неосторожности"). Региональная прокуратура начала проверку.