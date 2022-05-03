СК возбудил уголовное дело после гибели трех человек при пожаре в Мытищах

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Следователи возбудили уголовное дело после гибели трех человек при пожаре в жилом доме в Мытищах. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на Главное следственное управление Следственного комитета России по Московской области.

Дело возбудили по статье 109 Уголовного кодекса России ("Причинение смерти по неосторожности").

По данным следствия, возгорание произошло в квартире, где находился один из погибших мужчин. К нему на помощь пришли еще двое граждан.

"В результате все они погибли. В настоящее время на месте работают следователи и криминалисты, проводится осмотр и опрашиваются очевидцы", – говорится в сообщении.

Региональная прокуратура также организовала проверку. Ведомство установит обстоятельства и причины произошедшего, проконтролирует соблюдение жилищных прав жильцов многоквартирного дома.

В результате пожара пострадали 16 человек, один из которых получил тяжелые травмы. При этом остальные, по данным пресс-службы губернатора и правительства региона, отравились угарным газом. Всем пострадавшим оказали медицинскую помощь. В 16:30 пожар был локализован.

