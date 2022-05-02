Пожару в Люберцах присвоили второй уровень сложности

Автосервис, внутри которого находились резина, легковоспламеняющиеся жидкости и автомобили с газовым оборудованием, загорелся в Люберцах. Пожару присвоили второй уровень сложности.

МЧС удалось сбить огонь, но спасатели продолжают проливать территорию. Площадь пожара составила 400 квадратных метров. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

