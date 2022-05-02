Площадь лесных пожаров в России за сутки выросла на четыре тысячи гектаров. По последним данным, огнем охвачено почти 25 тысяч гектаров. Наиболее сложная ситуация остается в Курганской области. Там тушат 12 пожаров. Тяжелая обстановка в Амурской области и Хабаровском крае. Горят леса в Хакасии, Забайкалье, Бурятии и Иркутской области, на Алтае и в Тыве.

Подробнее – на телеканале Москва 24.