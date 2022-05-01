Причиной обрушения моста в Курской области стала диверсия – губернатор

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Губернатор Курской области Роман Старовойт назвал причину частичного обрушения железнодорожного моста в регионе. Об этом он рассказал в личном телеграм-канале.

"Это была диверсия, заведено уголовное дело", – заявил глава региона.

Старовойт добавил, что расследованием произошедшего будут и следственные органы, и специалисты силовых ведомств.

Ранее сообщалось, что в Курской области частично обрушен железнодорожный мост на 67 километре железной дороги Суджа – Сосновый Бор. Эта ветка использовалась для передвижения товарных составов.