Назван типичный автомобиль пьяного водителя в Москве

Фото: depositphotos/huettenhoelscher

Определены автомобили, в которых чаще всего попадаются нетрезвые водители. Об этом сообщает "Мослента" на основании руководства по выявлению нетрезвых участников дорожного движения.

Инспекторы чаще всего останавливали водителей за рулем автомобилей ВАЗ. Нарушения правил дорожного движения владельцы таких машин допускали в 28% случаев.

Также в нетрезвом виде водители садились за руль машин Toyota и Hyundai – 11 и 6% случаев соответственно. Отдельно отмечается ситуация с ДТП на мотоциклах – 43,1% аварий из-за нетрезвых водителей приходятся на ИЖи, 30% – на "Уралы".

Согласно аналитическим данным, в большинстве столкновений принимают участие автомобили 10-15-летней давности со дня производства.

Ранее сообщалось, что мужчины составляют более 94% водителей с признаками опьянения, которые становились участниками ДТП. Эта информация также приводится в аналитическом пособии ГИБДД России за 2022 год.