Спасатели на мотоциклах будут патрулировать столицу с 1 мая

10:56
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
В Москве с 1 мая мотогруппы спасателей приступят к патрулированию улиц, сообщил заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Мотогруппы Пожарно-спасательного центра работают в городе восьмой год. Их привлекают для ликвидации последствий ДТП, оказания первой помощи пострадавшим в различных происшествиях, поиска потерявшихся в лесу, содействия в тушении пожаров", – приводятся слова Бирюкова на портале мэра и правительства Москвы.
Он уточнил, что в этом сезоне в патрулировании округов будут принимать участие 165 спасателей. Так, 11 расчетов быстрого реагирования на 22 пожарно-спасательных мотоциклах будут каждый день объезжать все административные округа.
Маршруты мотогрупп включают основные магистрали, общественные пространства, лесопарковые территории и зоны отдыха. Средняя протяженность каждого маршрута составляет 80 километров, отметил заммэра.
Бирюков добавил, что спасатели готовились к мотосезону около трех месяцев. За это время они отработали навыки оказания первой помощи пострадавшим, мастерство вождения мотоцикла, применение на практике аварийно-спасательного оборудования и пожарного снаряжения.
Ранее сообщалось, что городские службы столицы перешли на усиленный режим работы с 30 апреля по 10 мая. В этот период организовано круглосуточное дежурство ответственных лиц, оперативного и ремонтного персонала. Так, круглосуточно дежурят 1,5 тысячи аварийных бригад инженерных компаний и префектур.
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