Спасатели на мотоциклах будут патрулировать столицу с 1 мая

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В Москве с 1 мая мотогруппы спасателей приступят к патрулированию улиц, сообщил заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

"Мотогруппы Пожарно-спасательного центра работают в городе восьмой год. Их привлекают для ликвидации последствий ДТП, оказания первой помощи пострадавшим в различных происшествиях, поиска потерявшихся в лесу, содействия в тушении пожаров", – приводятся слова Бирюкова на портале мэра и правительства Москвы.

Он уточнил, что в этом сезоне в патрулировании округов будут принимать участие 165 спасателей. Так, 11 расчетов быстрого реагирования на 22 пожарно-спасательных мотоциклах будут каждый день объезжать все административные округа.

Маршруты мотогрупп включают основные магистрали, общественные пространства, лесопарковые территории и зоны отдыха. Средняя протяженность каждого маршрута составляет 80 километров, отметил заммэра.

Бирюков добавил, что спасатели готовились к мотосезону около трех месяцев. За это время они отработали навыки оказания первой помощи пострадавшим, мастерство вождения мотоцикла, применение на практике аварийно-спасательного оборудования и пожарного снаряжения.

Ранее сообщалось, что городские службы столицы перешли на усиленный режим работы с 30 апреля по 10 мая. В этот период организовано круглосуточное дежурство ответственных лиц, оперативного и ремонтного персонала. Так, круглосуточно дежурят 1,5 тысячи аварийных бригад инженерных компаний и префектур.