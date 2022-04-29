Столичные службы будут работать в усиленном режиме на майских праздниках

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Городские службы Москвы будут работать в усиленном режиме с 30 апреля по 10 мая включительно. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства.
Заммэра Москвы Петр Бирюков рассказал, что в этот период ответственные лица, оперативный и ремонтный персонал будут дежурить круглосуточно.
"Постоянно будут дежурить 1,5 тысячи аварийных бригад инженерных компаний и префектур, которые оснащены специализированной техникой и аварийными источниками электроснабжения", – отметил Бирюков.
Кроме того, в столице усилят контроль за работой электросетевых объектов, соблюдением норм противопожарной безопасности и антитеррористической защищенности инженерно-коммунальной и топливно-энергетической инфраструктуры.
В пресс-службе комплекса подчеркнули, что в городе приняли меры для бесперебойного функционирования систем жизнеобеспечения. Все эти системы готовы к максимальным нагрузкам из-за существующих резервов мощностей.
Ранее Бирюков рассказал, что с 1 мая мотогруппы спасателей будут патрулирование в Москве. Он отметил, что мотогруппы работают восьмой год. Они оказывают первую помощь пострадавшим в различных происшествиях, помогают в тушении пожаров и ликвидации последствий ДТП.
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