Москвичам рассказали, кому в квартире не отключат горячую воду

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Зампредседателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева рассказала Москве 24, что в столичных домах с газовыми колонками не отключат горячую воду.

Каждый год для проведения профилактических работ в столице отключают горячую воду в период с мая по конец августа. Ознакомиться с графиком для конкретного дома уже можно на портале mos.ru и на сайте Московской объединенной энергетической компании.





Светлана Разворотнева зампредседателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ В числе счастливчиков, которым не отключают воду, остаются квартиры с автономными системами нагрева воды. В том числе с газовыми колонками, автономными газовыми котлами. Но таких домов у нас в Москве не очень много.

Кроме того, горячую воду могут не отключать в домах с альтернативным трубопроводом. В остальных случаях жильцам придется некоторое время потерпеть, поскольку процедура необходима для проверки состояния труб и их ремонта, поясняет Разворотнева.

"По санитарным нормам этот период не должен превышать 14 дней. Москва взяла на себя повышенные обязательства и говорит о том, что отключение должно длиться не больше 10 дней", – напомнила она.

Ранее сообщалось, что системы теплоснабжения столицы начали готовить к окончанию отопительного сезона. Заммэра Москвы Петр Бирюков отметил, что тепло прекращают подавать тогда, когда среднесуточная температура воздуха в городе держится выше 8 градусов в течение пяти дней.

