Эксперт рассказал, на какие заявки жильцов УК должны реагировать незамедлительно

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Управляющие компании должны незамедлительно реагировать на аварийные ситуации в жилых домах, среди которых короткие замыкания, засоры, отключение коммунальных ресурсов. Об этом сообщает РИА Недвижимость.

Руководитель дирекции по эксплуатации в Московском регионе девелопера "Самолет" Алексей Ахинько рассказал, что к незамедлительным задачам относятся также отслоение штукатурки на потолке или верхней части стены и лепнины. Кроме того, аварийные повреждения внутридомовых инженерных систем холодного и горячего водоснабжения, водоотведения, отопления и электроснабжения должны устраняться в течение часа.

По мнению Ахинько, самой распространенной проблемой является засор канализации, на устранение которого необходимо два часа. При повреждении кабеля, питающего дома, при выведении из строя автоматов защиты стояков заявки должны обрабатываться за 2–3 часа.

В течение суток УК должна решить проблему с неисправностью лифтов и мусоропроводов, а в течение семи дней – поменять лампочку в подъезде.

Ранее газета "Известия" сообщила, что россиянам могут предоставить рассрочку на оплату установки приборов учета жилищно-коммунальных ресурсов. Уточняется, что речь идет о счетчиках горячей и холодной воды, тепла и электричества в квартирах. По информации издания, право определять особенности такой рассрочки получит кабмин.

