Россиянам могут предоставить рассрочку на оплату счетчиков ЖКХ – СМИ

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Россиянам могут предоставить рассрочку на оплату установки приборов учета жилищно-коммунальных ресурсов, сообщает газета "Известия" со ссылкой на рабочую версию плана первоочередных действий правительства РФ.
Уточняется, что речь идет о счетчиках горячей и холодной воды, тепла и электричества в квартирах. По информации издания, право определять особенности такой рассрочки получит кабмин.
Кроме этого, правительство России намерено поменять порядок начисления штрафов за несвоевременную оплату ЖКУ для граждан и УК, а также за не вовремя проведенную проверку вышедших из срока годности счетчиков.
Согласно документу, данные меры должны быть утверждены до 28 марта 2022 года, а до 31 марта должна быть установлена норма аванса для региональных операторов капитального ремонта на оплату работ подрядчиков.
Как считает член комитета ТПП РФ по предпринимательству в сфере ЖКХ Сусана Киракосян, рассрочку на оплату установки и поверки счетчиков можно давать не более чем на полгода. Также следует определить, будут ли компании включать в платеж проценты, которые, например, предполагаются для общедомовых приборов, добавила она. По мнению эксперта, если организации не начислят проценты, то они могут понести убытки.
В конце января правительство России утвердило нового оператора информационной системы ЖКХ. Им стало АО "Оператор информационной системы". Соответствующее постановление подписал глава кабмина Михаил Мишустин.
Новый оператор займется модернизацией и развитием государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ).
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