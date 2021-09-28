Названы услуги ЖКХ, за которые не нужно платить отдельно

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Бесплатных услуг ЖКХ по факту нет, жильцы платят за все, что делает управляющая компания, однако не все россияне знают, что часть услуг, за которые они платят, уже учтены в обязанностях УК и оплачены, рассказал генеральный директор ПАО "Городские инновационные технологии" Сергей Минко.

По его словам, в первую очередь это касается всего, что находится вне квартир – уборка и текущий ремонт лестничных клеток и придомовой территории, подвалов, чердаков.

При этом он отметил, что обязанности управляющей компании ограничиваются заранее согласованным планом текущего ремонта и тарифами.

"То есть, возможно, в вашем подъезде и нужно поменять окна и, действительно, это обязанность управляющей компании, но сделает она это только тогда, когда соберет необходимые деньги по тарифу текущего ремонта", – приводит слова эксперта агентство "Прайм".

Он также подчеркнул, что общедомовым имуществом являются и некоторые предметы внутри квартиры – системы вентиляции и водоотведения, газовые трубы и батареи. Менять на новые и чинить их УК обязана бесплатно, добавил Минко.

Ранее ведущий юрист Европейской Юридической Службы Србуи Иващенко предупредила, если не передавать показания счетчиков в положенный срок, то в первые три месяца плата будет калькулироваться по среднемесячному объему потребления, а затем – исходя из нормативов с повышенным коэффициентом 1,5.