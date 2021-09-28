Названы услуги ЖКХ, за которые не нужно платить отдельно

Фото: Москва 24/Роман Балаев
Бесплатных услуг ЖКХ по факту нет, жильцы платят за все, что делает управляющая компания, однако не все россияне знают, что часть услуг, за которые они платят, уже учтены в обязанностях УК и оплачены, рассказал генеральный директор ПАО "Городские инновационные технологии" Сергей Минко.
По его словам, в первую очередь это касается всего, что находится вне квартир – уборка и текущий ремонт лестничных клеток и придомовой территории, подвалов, чердаков.
При этом он отметил, что обязанности управляющей компании ограничиваются заранее согласованным планом текущего ремонта и тарифами.
"То есть, возможно, в вашем подъезде и нужно поменять окна и, действительно, это обязанность управляющей компании, но сделает она это только тогда, когда соберет необходимые деньги по тарифу текущего ремонта", – приводит слова эксперта агентство "Прайм".
Он также подчеркнул, что общедомовым имуществом являются и некоторые предметы внутри квартиры – системы вентиляции и водоотведения, газовые трубы и батареи. Менять на новые и чинить их УК обязана бесплатно, добавил Минко.
Ранее ведущий юрист Европейской Юридической Службы Србуи Иващенко предупредила, если не передавать показания счетчиков в положенный срок, то в первые три месяца плата будет калькулироваться по среднемесячному объему потребления, а затем – исходя из нормативов с повышенным коэффициентом 1,5.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: