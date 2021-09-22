В России предложили возмещать расходы одиноким пенсионерам на замену батарей

В России пенсионерам хотят возвращать деньги, потраченные на замену батарей в квартирах. Такое предложение озвучили в торгово-промышленной палате.

Эксперты считают, что одиноким пожилым людям действительно стоит помочь с заменой радиаторов и ремонтом стояков. И дело не только в помощи. Подобная мера поможет избежать неожиданных аварий в жилых домах.

Соответствующее решение могут включить в программу коммунальной реформы, которую сейчас обсуждают в правительстве. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.