Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

В Зеленограде открыли первый исправительный центр для осужденных, которым назначено наказание в виде принудительных работ. Он располагается на базе одного из общежитий для осужденных КП-2, сообщает "Интерфакс".

В настоящее время центр рассчитан на размещение 186 осужденных, для которых созданы коммунально-бытовые условия. В перспективе, отметил директор ФСИН Александр Калашников, объект расширят до 422 осужденных, а в последующем – до 2 000.

Согласно статье 53.1 Уголовного кодекса России, принудительные работы используют в качестве альтернативы лишению свободы за преступления небольшой или средней тяжести. Осужденного привлекают к труду на срок от двух до пяти лет. При этом из его зарплаты удерживается от 5 до 20% в пользу государства.

Ранее в России предложили использовать заключенных в качестве трудовых мигрантов. При этом глава ФСИН Калашников подчеркнул, что условия для работы будут достойными, непохожими на ГУЛАГ.

Глава Минюста Константин Чуйченко положительно оценил эту идею. Он заявил, что исправительные центры можно создавать на крупных стройках.