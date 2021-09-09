Подозреваемым в СИЗО могут разрешить получать и менять паспорта

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Подозреваемые и обвиняемые, которые находятся в СИЗО, могут получить право подавать заявления о выдаче или замене паспорта, если он был утерян или истек срок его действия. Такую инициативу министерства юстиции поддержала правительственная комиссия по законопроектной деятельности, сообщает газета "Известия".
Как уточняют эксперты, около 20–25% всех пребывающих в СИЗО не имеют документов, удостоверяющих личность. На 1 января 2021 года, по данным ФСИН, таких было 26,6 тысячи человек. Так, находящиеся в СИЗО не могут получить или подтвердить инвалидность, переоформить пенсии, заключить брак, реализовать свои наследственные и имущественные права.
Отмечается, что данный проект федерального закона был разработан еще в 2019 году для того, чтобы обеспечить социальную поддержку и защиту прав лиц, которые находятся под стражей в СИЗО.
"Администрация СИЗО будет осуществлять прием указанных заявлений и направлять их в территориальный орган МВД России", – сообщили в министерстве.
На сегодняшний день нормы, защищающие людей под стражей и без документов, предусмотрены только для осужденных.
Ранее Федеральная служба исполнения наказаний в рамках акции "Твои друзья – книги" составила рейтинг любимых поэтов среди подозреваемых, обвиняемых и осужденных. На первом месте оказался Александр Пушкин.
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