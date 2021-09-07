Кузнецова выступила за пожизненное наказание для педофилов

15:22
Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская
В России необходимо ввести пожизненное наказание для педофилов, заявила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова, комментируя убийство двух школьниц в Кузбассе.
"С 2018 года в Госдуме на рассмотрении находится законопроект, он предусматривает пожизненное наказание для педофилов и другие меры, которые должны повысить защищенность детей", – приводит слова Кузнецовой ТАСС.
Она отметила, что за принятие законопроекта выступили многие ведомства.
"Какие еще аргументы нужно привести? Одно странно: с кем же мы боремся все эти годы? Для кого еще непонятно, зачем этот документ?" – добавила она.
6 сентября в городе Киселевске две девочки не вернулись домой из школы. По данному факту было возбуждено уголовное дело. Спустя сутки их обнаружили мертвыми.
В рамках расследования оперативники Кемеровской области проверили лиц, судимых за сексуальные преступления. В день исчезновения камеры наблюдения зафиксировали школьниц вместе с 41-летним местным жителем: он купил им конфеты, а затем отправился с детьми в сторону гаражей.
Ранее СК России опубликовал видео из заброшенного дома в городе Киселевске Кемеровской области, в котором были обнаружены тела двух 10-летних школьниц. В настоящее время правоохранители устанавливают подробности произошедшего. Уже назначены судебно-медицинские экспертизы.
В Киселевске задержали подозреваемого в убийстве школьниц
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