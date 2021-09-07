СК опубликовал видео из дома в Кузбассе, где были найдены тела школьниц

Видео: СК РФ

Следственный комитет РФ опубликовал видео из заброшенного дома в городе Киселевске Кемеровской области, в котором были обнаружены тела двух десятилетних школьниц.

"В настоящее время подозреваемый установлен. Им оказался ранее судимый 41-летний житель города Мыски. Он задержан, с мужчиной работает следователь", – говорится на сайте СК.

Правоохранители устанавливают подробности произошедшего. Уже назначены судебно-медицинские экспертизы.

6 сентября в городе Киселевске две девочки не вернулись домой из школы. По данному факту было возбуждено уголовное дело. Спустя сутки их обнаружили мертвыми.

В рамках расследования оперативники Кемеровской области проверили лиц, судимых за сексуальные преступления. В день исчезновения камеры наблюдения зафиксировали школьниц вместе с 41-летним местным жителем: он купил им конфеты, а затем отправился с ними в сторону гаражей.

