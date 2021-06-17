ФСИН составила рейтинг любимых поэтов заключенных

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Федеральная служба исполнения наказаний в рамках акции "Твои друзья – книги" составила рейтинг любимых поэтов среди подозреваемых, обвиняемых и осужденных. На первом месте оказался Александр Пушкин, сообщает пресс-служба организации.

В пятерку лидеров также вошли Сергей Есенин, Михаил Лермонтов, Владимир Высоцкий и Александр Блок. Кроме того, в рейтинг попали Марина Цветаева, Анна Ахматова, Владимир Маяковский и Иосиф Бродский. Наименее популярны у заключенных Александр Твардовский, Николай Некрасов и Борис Пастернак.

Среди произведений, которым заключенные чаще отдают предпочтение, ФСИН выделила "Сказку о царе Салтане" и "Евгения Онегина" Пушкина, "Письмо к женщине" и "Письмо матери" Есенина, "Парус" и "Кавказ" Лермонтова, а также "Я не люблю..." Высоцкого.

Ранее в Москве прошел VI Всероссийский конкурс "Мисс уголовно-исполнительная система". В нем приняли участие 12 сотрудниц УИС. Всего в конкурсе участвовали 86 девушек.

Титул "Мисс УИС 2021" достался Татьяне Грицаенко из Саратовской области. Второе место заняла Дарья Тарасевич из управления по Ивановской области, а третье – Анастасия Околелова из ГУ ФСИН по Самарской области.

