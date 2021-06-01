Почему нельзя мочить манту и как научить читать. "Яндекс" составил топы запросов про детей

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"Яндекс" по случаю Дня защиты детей подготовил топы запросов, связанных с ними, сообщили в пресс-службе ИТ-компании.
Самый популярный вопрос, на который пользователи пытались узнать ответ, – "как и на каком сроке можно узнать пол ребенка". Также взрослые часто интересуются детским досугом: в топ-3 попали запросы "куда сходить с ребенком" и "чем занять детей в праздники".
Наименее популярные запросы у российских родителей – "как научить ребенка читать" и "когда дети начинают ползать". Меньше всего запросов касалось темы перевозки детей без специального кресла.
Наибольшая часть россиян при запросе "научить ребенка" выбирали пункт "читать". Значительно менее популярны, но почти равны по распространенности между собой вопросы о том, как научить детей красиво писать, произносить букву "р" и считать.
Среди популярных запросов "Яндекс" отметил категорию вопросов, в которых родители пытаются найти информацию по каверзным вопросам воспитания детей. Так, взрослые хотят понять, почему нельзя мочить манту, кого нельзя брать в крестные своему ребенку и какими именами нельзя называть детей.
Помимо этого, в преддверии летнего сезона родители часто подбирают места для отдыха с детьми. Большая часть запросов касается таких направлений, как Нижнее Джемете, Витязево и Кучугуры.
Ранее стало известно, что в Российской Федерации планируется ужесточить порядок вывоза детей за границу при разногласиях родителей. По словам председателя правления Ассоциации юристов России Владимира Груздева, соответствующие поправки уже одобрены.
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