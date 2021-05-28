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Общество

15:47

Прием заявлений на выплаты семьям с детьми-школьниками может начаться в июле

общество

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Начало приема заявлений на выплаты семьям с детьми школьного возраста планируется на середину июля. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на замминистра труда и социальной защиты РФ Ольгу Баталину.

"Прием заявлений начнется, мы планируем, где-то в середине июля", – отметила она.

При этом Баталина подчеркнула, что точные сроки определит правительство.

По словам замминистра, семьи с детьми-школьниками начнут получать выплаты в августе, а заявления на выплаты будут принимать до 1 ноября. Выплата составит 10 тысяч рублей.

Выплаты предназначены для детей в возрасте от 6 до 18 лет. Также помощь будет предоставлена неполным нуждающимся семьям и беременным женщинам. Соответствующие поручения сформировал премьер-министр РФ Михаил Мишустин по итогам послания Владимира Путина Федеральному собранию.

До этого стало известно, что с 1 июля 2021 года будет назначена выплата детям в возрасте от 8 до 16 лет из неполных семей. Ее размер в среднем по стране составит 5 650 рублей.

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