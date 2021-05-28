Прием заявлений на выплаты семьям с детьми-школьниками может начаться в июле

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Начало приема заявлений на выплаты семьям с детьми школьного возраста планируется на середину июля. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на замминистра труда и социальной защиты РФ Ольгу Баталину.
"Прием заявлений начнется, мы планируем, где-то в середине июля", – отметила она.
При этом Баталина подчеркнула, что точные сроки определит правительство.
По словам замминистра, семьи с детьми-школьниками начнут получать выплаты в августе, а заявления на выплаты будут принимать до 1 ноября. Выплата составит 10 тысяч рублей.
Выплаты предназначены для детей в возрасте от 6 до 18 лет. Также помощь будет предоставлена неполным нуждающимся семьям и беременным женщинам. Соответствующие поручения сформировал премьер-министр РФ Михаил Мишустин по итогам послания Владимира Путина Федеральному собранию.
До этого стало известно, что с 1 июля 2021 года будет назначена выплата детям в возрасте от 8 до 16 лет из неполных семей. Ее размер в среднем по стране составит 5 650 рублей.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: