В России планируют ужесточить правила вывоза детей иностранцами

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В России ужесточат порядок вывоза детей за границу при разногласиях родителей, сообщает РИА Новости.

Как рассказал председатель правления Ассоциации юристов России (АЮР) Владимир Груздев, такие поправки уже одобрила правительственная комиссия по законопроектной деятельности.

Теперь родитель-иностранец, настоявший на запрете выезда ребенка, не сможет вывезти его из страны. При этом родитель-россиянин, подавший заявление о запрете на выезд ребенка, сам сможет выезжать вместе с ребенком.

"Необходимость подобной нормы обусловлена тем, что на практике нередки случаи, когда родители-иностранцы вывозят своих детей – граждан России за границу при наличии разногласий с другим родителем, являющимся гражданином нашей страны", – сказал Груздев.

Помимо этого, система становится гибче. Родители смогут прописывать адресные запреты, включая в стоп-лист определенные страны. Отозвать заявление можно будет во внесудебном порядке.

Ранее россиянка Виктория Иккерт пыталась вывезти из Германии годовалого сына, но ее задержали на польско-российской границе. Уточняется, что женщина сбежала из Германии из-за издевательств супруга-немца. Но он успел установить запрет на выезд сына из ЕС. Польские пограничники не выпустили маму с ребенком, а также определили их в приют в пограничном Бранево до решения суда.