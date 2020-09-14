Жительница Марий Эл избила чиновника за отказ устроить ее сына в детсад

Фото: Москва 24/Анастасия Корнишкина

В Республике Марий Эл местная жительница набросилась с кулаками на сотрудника управления образования после того, как тот отказался предоставлять ее ребенку место в детском саду. Теперь женщину ждет суд, передает региональное следственное управление СК РФ.

По данным следствия, инцидент произошел 16 марта 2020 года в управлении образования администрации Йошкар-Олы. Женщина требовала устроить ее сына в детский сад, при этом малышу еще не исполнилось двух лет, он не был зарегистрирован в городе и не стоял на учете нуждающихся. После отказа в требовании жительница нанесла сотруднику удар кулаком по лицу и ногой по ноге.

"В отношении 39-летней жительницы республики было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 318 УК РФ ("Применение насилия, не опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти при исполнении им своих должностных обязанностей"). Дело направлено в суд", – сказано в сообщении СК.

Ранее жительница Ульяновска напала с ножом на сотрудницу магазина и нанесла ей множество ранений. В отношении нападавшей возбуждено уголовное дело о покушении на убийство. Пострадавшую с ранениями госпитализировали.

