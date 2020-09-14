Школьницу из России изнасиловали в турецком отеле – СМИ

15:07
Фото: depositphotos/fransz
В одном из пятизвездочных отелей в Анталье изнасиловали 15-летнюю школьницу. Она приехала на отдых в Турцию с семьей из России, передает издание Hürriyet.
Согласно информации издания, подозреваемым в сексуальном насилии стал работник гостиницы. Предположительно, он был официантом. После инцидента семья школьницы обратилась к менеджеру отеля с просьбой вызвать полицию. При этом руководство гостиницы хотело скрыть происшествие, чтобы не нанести вреда имиджу заведения.
Позднее семья пожаловалась на сотрудника и руководство отеля в прокуратуру. Подозреваемого взяли под стражу. В это дело вмешался консул России в Анталье Иван Степанов, обратившийся в министерство туризма и ассоциацию туристических отельеров Средиземноморья.
Однако руководство турецкой гостиницы обвиняет в произошедшем саму школьницу. В частности, свою позицию представители отеля распространяют через местные СМИ.
"Он видел, как русская девушка целовалась с другим отдыхающим. Потом она остановила официанта, который проходил мимо ее номера, и попросила: "Не говори маме". Претензия возникла именно после этого диалога", – говорит менеджер Фатма Доган.
Обвиняемый работал в отеле четыре года.
Ранее в Москве полиция задержала обвиняемого в попытке изнасилования двух девочек. Согласно данным следствия, злоумышленник напал на малолетнюю девочку в подъезде жилого дома и попытался изнасиловать. Позже в соседнем районе он попытался совершить аналогичные действия в отношении другой девочки.
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