Школьницу из России изнасиловали в турецком отеле – СМИ

Фото: depositphotos/fransz

В одном из пятизвездочных отелей в Анталье изнасиловали 15-летнюю школьницу. Она приехала на отдых в Турцию с семьей из России, передает издание Hürriyet.

Согласно информации издания, подозреваемым в сексуальном насилии стал работник гостиницы. Предположительно, он был официантом. После инцидента семья школьницы обратилась к менеджеру отеля с просьбой вызвать полицию. При этом руководство гостиницы хотело скрыть происшествие, чтобы не нанести вреда имиджу заведения.

Позднее семья пожаловалась на сотрудника и руководство отеля в прокуратуру. Подозреваемого взяли под стражу. В это дело вмешался консул России в Анталье Иван Степанов, обратившийся в министерство туризма и ассоциацию туристических отельеров Средиземноморья.

Однако руководство турецкой гостиницы обвиняет в произошедшем саму школьницу. В частности, свою позицию представители отеля распространяют через местные СМИ.

"Он видел, как русская девушка целовалась с другим отдыхающим. Потом она остановила официанта, который проходил мимо ее номера, и попросила: "Не говори маме". Претензия возникла именно после этого диалога", – говорит менеджер Фатма Доган.

Обвиняемый работал в отеле четыре года.

Ранее в Москве полиция задержала обвиняемого в попытке изнасилования двух девочек. Согласно данным следствия, злоумышленник напал на малолетнюю девочку в подъезде жилого дома и попытался изнасиловать. Позже в соседнем районе он попытался совершить аналогичные действия в отношении другой девочки.