Гражданку России задержали при попытке вывезти годовалого сына из Германии

Фото: depositphotos/belchonock

Россиянка Виктория Иккерт пыталась вывезти из Германии годовалого сына, но ее задержали на польско-российской границе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на администрацию Калининградской области.

Уточняется, что женщина сбежала из Германии из-за издевательств супруга-немца. Однако он успел установить запрет на выезд сына из ЕС. Польские пограничники не выпустили маму с ребенком, а также определили их в приют в пограничном Бранево до решения суда, который состоится 18 марта.

Ситуацию взял на контроль губернатор Калининградской области Антон Алиханов. А генеральный консул России в Гданьске Виктор Колесников подтвердил, что женщина пыталась вернуться в РФ, но польские пограничники не пропустили их из-за отсутствия разрешения вывоза ребенка. Он добавил, что мальчик имеет двойное гражданство России и Германии.

Ранее в соцсетях распространилась история 41-летней Анны Варгановой, у которой социальные работники почти месяц назад забрали пятилетнего сына, который рожден в Италии вне брака.