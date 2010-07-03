Посольство проверяет информацию об изъятии ребенка у россиянки в Италии

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Посольство РФ в Италии проверяет информацию об предполагаемом изъятии ребенка у россиянки. О происшествии сообщает ТАСС со ссылкой на посольство.

"Посольство проверяет появившиеся в СМИ сведения относительно изъятия у российской гражданки ребенка социальными службами города Бари. Консульский отдел посольства находится в контакте с соответствующими итальянскими компетентными ведомствами. Кроме того, дипломаты связались с представителями ассоциаций российских соотечественников для оказания возможного содействия", – рассказали дипломаты.

В социальных сетях распространилась история 41-летней Анны Варгановой, у которой социальные работники почти месяц назад забрали пятилетнего сына, который рожден в Италии вне брака.

Накануне пограничники в международном аэропорту Манилы задержали гражданку США, которая пыталась тайно вывезти из страны новорожденного ребенка. 43-летняя Дженнифер Тэлбот собиралась вылететь в США, проходила контроль в одном из терминалов аэропорта. Ребенка она спрятала в большой сумке на поясе.

