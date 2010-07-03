Американка попыталась вывезти из Филиппин ребенка в поясной сумке

15:30
15:30
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Фото: соцсети
Сотрудники пограничного контроля в международном аэропорту Манилы (крупнейший аэропорт Филиппин) задержали гражданку США, которая пыталась тайно вывезти из страны новорожденного ребенка. Женщина спрятала его в ручной клади. О ЧП сообщил телеканал CNN Philippines.
43-летняя американка по имени Дженнифер Тэлбот собиралась вылететь в США, проходила контроль в одном из терминалов аэропорта Манилы в среду утром. Ребенка она спрятала в большой поясной сумке.
"Ребенок был спрятан в большой поясной сумке. Женщина не заявляла о его существовании инспектору паспортного контроля во время оформления предполетных формальностей", – заявило иммиграционное бюро Филиппин.
Телеканал уточняет, что возраст ребенка составляет всего шесть дней.
Тэлбот заявила, что приходится ребенку тетей. Однако она не смогла предъявить документы, подтверждающие это.
Власти намерены обвинить ее в торговле детьми. Ребенка пока передали на попечение органов соцзащиты.
В конце августа сообщалось о похищении ребенка в районе Царицыно в Москве. По предварительным данным, неизвестный увел за собой ребенка на улице Медиков. Подозреваемого описывают как 50-летнего мужчину плотного телосложения, среднего роста, славянской внешности.
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