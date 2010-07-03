Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

16:50

Полиция проверяет информацию о похищении ребенка в Царицыне

происшествия

16:50

Поделиться в социальных сетях:

Фото: depositphotos/thisisarto

Правоохранительные органы проверяют информацию о похищении ребенка в районе Царицыно на юге столицы, пишет Агентство "Москва".

Уточняется, что, по предварительным данным, неизвестный увел за собой ребенка на улице Медиков. Подозреваемого описывают как мужчину плотного телосложения, среднего роста, славянской внешности. На вид ему около 50 лет.

Обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее в Жуковском задержали 16-летнего подростка, которого подозревают в совершении преступления против половой неприкосновенности 12-летней девочки. По данным следователей, инцидент произошел 27 августа. Подросток обманом заманил ребенка в подъезд дома, где совершил в отношении девочки насильственные действия сексуального характера, а затем скрылся.

Читайте также

происшествия

Поделиться в социальных сетях:

Выборы в Мосгордуму 2019 ДОКУМЕНТЫ

© 2012 – 2019

Выборы в Мосгордуму 2019 / ДОКУМЕНТЫ    Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика