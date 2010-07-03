Полиция проверяет информацию о похищении ребенка в Царицыне

Правоохранительные органы проверяют информацию о похищении ребенка в районе Царицыно на юге столицы, пишет Агентство "Москва".
Уточняется, что, по предварительным данным, неизвестный увел за собой ребенка на улице Медиков. Подозреваемого описывают как мужчину плотного телосложения, среднего роста, славянской внешности. На вид ему около 50 лет.
Обстоятельства произошедшего выясняются.
Ранее в Жуковском задержали 16-летнего подростка, которого подозревают в совершении преступления против половой неприкосновенности 12-летней девочки. По данным следователей, инцидент произошел 27 августа. Подросток обманом заманил ребенка в подъезд дома, где совершил в отношении девочки насильственные действия сексуального характера, а затем скрылся.
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