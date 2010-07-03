Москвича вывезли в лес и ограбили после свидания с интернет-знакомой

13:57
13:57
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Фото: depositphotos/chrisbrignell
В ТиНАО задержали двоих подозреваемых в разбойном нападении. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на главу управления информации и общественных связей ГУ МВД по Москве Юрия Титова.
"В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками правоохранительных органов в поселении Первомайское был остановлен автомобиль ВАЗ под управлением подозреваемых. Ими оказались уроженцы одного из регионов России в возрасте 24 и 30 лет. По данному факту следственным отделом МО МВД России "Троицкий" Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 162 УК РФ "Разбой". В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", – сказал Титов.
Ранее в дежурную часть обратился 23-летний житель поселения Новофедоровское. Он рассказал, что в Сети познакомился с девушкой и договорился встретиться. Она подъехала на машине в условленное место. С ней при этом был водитель, который стал угрожать молодому человеку пистолетом и заставил его сесть в машину. Злоумышленник затем высадил девушку, на ее место в салон сел еще один мужчина.
В итоге злоумышленники уехали вместе с пострадавшим в лес. Там они избили его и требовали денег. В МВД уточнили, что "после продолжительных истязаний потерпевший был вынужден сказать нападавшим данные своего банковского счета". Злоумышленники через приложение в его телефоне перевели себе более 370 тысяч рублей.
После этого они отпустили пострадавшего. Он обратился в полицию и в больницу. Врачи зафиксировали у него ушибы.
Полиция осмотрела автомобиль задержанных. Был обнаружен предмет, похожий на пистолет. Его направили на экспертизу. Также в автомобиле были найдены ножи и бита.
Часть похищенных денег изъята. Другую часть злоумышленники уже успели потратить.
Личность девушки, с которой познакомился потерпевший, установлена. Она проходит по делу свидетелем.
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