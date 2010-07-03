Эксперт поддержал идею введения правового понятия "семейный киднеппинг"

Фото: depositphotos/IgorVetushko

Адвокат, специалист по судам по опеке над детьми Мария Ярмуш прокомментировала Москве 24 предложение общественников дополнить законодательство правовым понятием "семейный киднеппинг". По мнению эксперта, такие изменения необходимы.

"С моей точки зрения, внесение изменений в Уголовный кодекс просто необходимо, поскольку сейчас похищение ребенка одним из родителей не является уголовным преступлением, – заявила юрист. – Но при этом то зло, которое причиняется прежде всего ребенку, несоизмеримо с ответственностью родителя, который, злоупотребляя родительскими правами, скрывает ребенка, увозит, прячет и лишает возможности расти в общении с другим родителем".

Как ранее заявили участницы пресс-конференции, посвященной семейному киднеппингу, ныне действующее законодательство фактически "развязывает" руки отцам-похитителям. В настоящее время, если экс-супруг не исполняет решение суда и не хочет возвращать ребенка, ему грозит лишь административная ответственность. В Уголовном кодексе РФ есть статья о похищении человека, однако родители субъектом этого преступления быть не могут.

Сотни случаев похищения детей отцами заставили матерей пытаться привлечь внимание к этой проблеме. Они запустили акцию "На коленях". К движению присоединились около тысячи родителей.