В России может появиться статья о семейном киднеппинге. По ней будут привлекать к ответственности родителей, которые выкрали детей у бывших супругов. Сейчас им грозит лишь административное наказание. Случаев похищения детей отцами – сотни, и матери пытаются привлечь внимание к этой проблеме, запустив акцию "На коленях". В ней уже приняли участие около тысячи родителей, передает телеканал Москва 24.

Адвокату Максимилиану Бурову нередко приходится участвовать в спецоперациях по возращению детей матерям. По его словам, "исполнительное производство, которое находится на руках у приставов, длится годами и без всякого движения". "Приставы откровенно говорят: найдите ребенка – мы передадим. Розыском они заниматься не хотят, полномочиями пользоваться своими не хотят. Для них закрытая дверь – неприступная стена", – пояснил юрист. "Караулить ночами отцов, они так же не готовы", – добавил он.

Как заявили участницы пресс-конференции, посвященной семейному киднеппингу, ныненшнее законодательство и необязательность его исполнения зачастую развязывают руки отцам-похитителям. Сейчас, если экс-супруг не исполняет решение суда и не желает вернуть ребенка, ему грозит лишь административная ответственность. Хотя в Уголовном кодексе есть статья о похищении человека, субъектом этого преступления родители быть не могут.

Впервые в России реальное уголовное дело о похищении детей отцом возбудили против бывшего мужа главы некоммерческой организации "Верните детство" Разии Юсуповой. Женщина в течение пяти лет пыталась вернуть дочерей. По ее словам, когда дело взял на личный контроль глава СК Александр Бастрыкин, "буквально через 1,5 месяца мы нашли детей за территорией РФ – они были вывезены".

Ранее Разия Юсупова рассказала, какие мужчины особенно склонны к семейному киднеппингу. По ее мнению, так чаще всего поступают "папины сынки", которые уверены в своей безнаказанности.