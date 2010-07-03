Россиянка получила семь лет тюрьмы за вывоз детей из США

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Американский суд приговорил россиянку Богдану Осипову к семи годам тюрьмы за вывоз в Россию детей, одним из которых на момент выезда она была беременна.

Как сообщает РИА Новости, также присяжные признали ее виновной в требовании алиментов от бывшего мужа.

Судья назначил Осиповой три года тюрьмы за похищение и по семь за каждый эпизод вымогательства. Все сроки она будет отбывать одновременно с учетом уже отбытых 22 месяцев.

Бывший муж Брайан Мобли потребовал от суда дать матери его детей максимальный срок. Заявления россиянки о насилии со стороны Мобли суд принять отказался, обвинив ее в манипуляциях.

Судья поставил условием освобождения Осиповой возвращение детей в США. Россиянка при этом указала, что не в силах вернуть детей, поскольку это в ведении российской юстиции.

Осипова покинула США в 2014 году с ребенком от первого брака и годовалой дочерью от Мобли. Отец добился в американском суде развода и решения о предоставлении опеки над общими детьми.

Россиянка приехала в США в 2017 году одна для урегулирования споров с мужем, но была арестована ФБР и с тех пор содержалась под стражей. Российский суд назначил опекуном детей родственницу Осиповой.

Ранее председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец призвала ввести уголовную ответственность за похищение ребенка вторым родителем.