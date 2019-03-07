Нужно ли вводить в России уголовное наказание за похищение ребенка родителем

Десятки бывших супругов со всей России переписываются на форумах и жалуются на свою нелегкую долю. История у всех одна: бывшая вторая половинка не дает видеться с ребенком. Малышей тайком увозят, прячут. Порой родители годами не видят своих отпрысков, обращаются в полицию, к судебным приставам, но тщетно. "Похитители" отказываются добровольно отдать ребенка, а насильно малышей не забирают, так как никто не лишен родительских прав, да и психику детей травмировать нельзя. Наконец, таких родителей предложили судить по статье "Похищение человека". Разбираемся, нужно ли в России вводить новый вид уголовной ответственности.

Родитель-рецидивист

Автором инициативы стала председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец. По ее словам, после развода суд определяет, с кем останутся дети. Но нередко второй родитель, несогласный с вердиктом, удерживает ребенка у себя. А согласно действующему в РФ законодательству, мать или отец не могут быть похитителями собственного ребенка.

"В случае первичного нарушения предлагаю оформлять протокол об административном правонарушении с наложением штрафа в размере 50 тысяч рублей", – предложила Волынец.





Ирина Волынец председатель Национального родительского комитета При повторном похищении рецидивист должен быть привлечен уже к уголовной ответственности по ст. 126 УК России ("Похищение человека").

Отчаявшиеся

"Помогите, не знаю, что делать и куда бежать! Муж фактически похитил ребенка! Забрал из школы и прячет от меня. Полиция не реагирует, так как это отец. Мы с мужем в бракоразводном процессе. Уже месяц не знаю, где дочка", – просит о помощи София на форумах.





София мама В школу не ходит, мобильный заблокирован, дома у мужа не появляется (а там я дежурю постоянно).

А у Анны ребенка забрала свекровь. Сначала женщина хотела мирно уладить конфликт с бывшим мужем и его матерью, но не вышло. Анна написала заявление в полицию, но экс-супруг со свекровью написали встречное. Они свидетельствовали, что мать ребенка – алкоголик, никогда не кормила отпрыска, только пила. Теперь полицейские опрашивают свидетелей, а мать по-прежнему не видит ребенка.

Но не только женщины оказываются в такой ситуации. "Три недели назад жена забрала ребенка, вещи свои и ребенка (даже детскую мебель) и уехала из города. Меня в тот момент в городе не было. С чего – не знаю. Не бил я ее никогда точно. Где находится, неизвестно. С ребенком контакта нет", – переживает Дмитрий.

Дисциплинировать родителей

Адвокат Мария Ярмуш поддержала инициативу Волынец. "Ввести уголовную ответственность было бы неплохо. Сейчас часто родители злоупотребляют своими правами. Если говорить о родительском похищении, то тут должен быть не только проживающий отдельно от ребенка родитель, но и родитель, с которым отпрыск остался жить. Потому что может нарушаться порядок общения, например, с отцом. Допустим, если мама, с которой суд оставил ребенка, увозит отпрыска из одного города в другой. Тем самым она нарушает порядок общения отца", – сказала Ярмуш порталу Москва 24.

Она предложила заглянуть в законодательство США, где есть уголовная ответственность для родителей за похищение. Согласно документу, чтобы изменить место жительства, родителю-опекуну необходимо решать этот вопрос только в судебном порядке.

Ярмуш полагает, что не должно быть разницы между похищением ребенка посторонним человеком и ситуацией, когда его забирает отдельно проживающий родитель. При этом важно наличие решения суда, в котором точно определено, с кем ребенок живет, с кем общается. Только тогда можно говорить о похищении и вводить уголовную ответственность.

"Когда отец похищает ребенка и увозит в другой регион, матери по несколько лет пытаются найти отпрыска. Это ужасно, при этом ведь калечится психика ребенка! Уголовная ответственность здесь необходима", – подчеркнула адвокат.





Мария Ярмуш адвокат Но в противовес нужно вводить и наказание для тех родителей, которые, живя с ребенком по решению суда, не дают видеться с ним второму взрослому.

Она добавила, что бывают и ситуации, когда, например, мать, живущая с ребенком, настраивает его против отца. И даже при наличии судебного решения он отказывается идти на встречу с папой. В этом тоже нужно разбираться. Не просто штрафовать, как сейчас, а привлекать к ответственности, добавила Ярмуш.

"После введения уголовного наказания родители станут дисциплинированнее, понимая, что их могут осудить. Буквально недавно была в суде, увидела, как мама ребенка переживает, потому что отец, проиграв дело, заявил, что все равно заберет малыша, и она больше его никогда не увидит. Против таких отцов просто необходимо вводить уголовную ответственность" – отметила она.

Очень тонкий вопрос

Не столь оптимистично отнесся к идее Волынец председатель республиканского отделения "Союз отцов" Юрий Владимирович Соленов. Он пояснил порталу Москва 24, что не знает, какова статистика подобных похищений в России. Но убежден, что родители, как правило, стараются решать все в правовом поле и не нарушать постановлений суда.

"Здесь нужно тщательно исследовать и мониторить ситуацию. Обычно судебные процессы по вопросу опеки затягиваются. Но и мамы, и папы придерживаются и следуют решениям, которые принимает судья", – рассуждает Соленов.

Он также предположил, что из-за нового уголовного наказания могут возникнуть абсурдные ситуации. Например, когда отец в командировке или отсутствует по другим причинам, ребенку может потребоваться экстренная госпитализация. И мать, не связавшись с отцом, вывозит отпрыска на лечение в другой город. Вернувшись, отец, не обнаружив ребенка дома, может написать на мать заявление о похищении. "Нужно быть очень осторожным при подготовке подобных законопроектов", – подытожил Соленов.

С сомнением к инициативе Волынец отнесся и депутат Госдумы от "Справедливой России" Дмитрий Ионин. "Вопрос воспитания детей очень тонкий, к нему нужно подходить крайне аккуратно. Одно дело, когда бывший супруг или супруга увозит ребенка и не позволяет видеться со вторым родителем", – считает парламентарий.





Дмитрий Ионин депутат Госдумы Это однозначно должно быть наказуемо.

Но привлечение родителя к ответственности из-за переезда в другой регион страны он считает спорным вопросом. "Бывают, конечно, ситуации, когда отцы вынуждены постоянно ездить в другой город, чтобы увидеться с ребенком. Но ведь бывают всякие жизненные обстоятельства, здесь не стоит доводить до уголовной ответственности. Жизнь не заканчивается с разводом родителей", – отметил депутат.

"С учетом всех морально-этических аспектов"

В свою очередь, депутат Госдумы, заместитель председателя комитета по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина нашла предложение Волынец "интересным". "Идея прекрасная! Но, видимо, трудноосуществимая. И причины тому – нормы права, которые уже закреплены в действующем Уголовном Кодексе и практике применения. Несмотря на то, что по факту ребенок похищен, с юридической точки зрения все в порядке. Полиция отказывается объявлять несовершеннолетнего в розыск. Привлечь по статье 126 УК РФ "Похищение" возможности не будет. Верховный Суд РФ толкует термин "чужой ребенок" таким образом, что нужно придерживаться биологического толкования, а не юридического. Хотя с точки зрения комплекса мер воздействия на таких недобросовестных родителей идея очень хорошая", – пояснила Пушкина порталу Москва 24.





Оксана Пушкина заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Возможно, и количество украденных детей сократилось бы.

Она также отметила, что в 2014 году, став уполномоченным по правам ребенка в Московской области, "с ужасом обнаружила", что в наши дни "детей раздоров", когда ребенок становится заложником родительского развода, становится все больше.

"И это огромная проблема современного общества. Ужас в том, что государство порой ничем не может помочь людям, оказавшимся в такой беде. Имея на руках исполнительный лист, у законного представителя, согласно решению суда, появляется возможность обратиться к приставам, по которому они обязаны провести розыск ребенка. Иногда приставы разыскивают детей годами, но в итоге все же находят", – рассказывает парламентарий.

Она отметила, что, даже найдя "похищенного" ребенка, судебные приставы чаще всего не могут исполнить решение суда и вернуть его законному представителю – матери или отцу. "Это и есть самое слабое звено в существующем сегодня механизме розыска "детей раздоров", – констатирует Пушкина.

Депутат рассказала, что 13 февраля 2019 года Государственная дума в первом чтении приняла законопроект, одним из авторов которого является она сама. Закон позволит "устранить существующую правовую коллизию". "Мы, по сути, не придумали ничего нового. Действующие нормы, а именно ст. 65 ФЗ "Об исполнительном производстве", уже предусматривают передачу разысканного ребенка… Мы прописали подробный механизм передачи с учетом всех нравственных и морально-этических аспектов", – сказала Пушкина.

"При этом хочу еще раз отметить, что наш закон с рабочим названием "дети раздоров" не про наказание родителей, а про спасение детей", – заключила депутат.