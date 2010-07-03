В России предложили уголовно наказывать за похищение ребенка вторым родителем

В России призвали ввести уголовную ответственность за похищение ребенка вторым родителем. С такой инициативой к премьер-министру Дмитрию Медведеву обратилась председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец.
Она напомнила, что суд решает, с кем после развода супругов останутся общие дети. Однако, по словам Волынец, второй родитель нередко пытается удержать ребенка у себя. Это она предложила считать похищением, передает RT.
Как пояснила автор инициативы, для первого раза достаточно оформить протокол об административном правонарушении и взыскать с родителя-"похитителя" штраф в размере 50 тысяч рублей. "При повторном похищении рецидивист должен быть привлечен уже к уголовной ответственности", – сказано в письме Волынец. Уточняется, что сейчас за похищение несовершеннолетнего грозит до 12 лет тюрьмы.
Однако, добавила глава Национального родительского комитета, если ребенок старше десяти лет сам выразит желание жить со вторым родителем, то суд может освободить нарушителя от уголовной ответственности.
Волынец также предложила штрафовать на сумму от 1 до 5 тысяч рублей, если проживающий с ребенком родитель не позволяет ему общаться со вторым родителем.
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