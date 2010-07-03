Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

21:21

Назван тип мужчин, склонных к семейному киднепингу

общество

21:21

Поделиться в социальных сетях:

Фото: depositphotos/dmitrimaruta

Глава некоммерческой организации "Верните детство" Разия Юсупова, которая первой в России возбудила уголовное дело против мужа за похищение детей, рассказала ИА "НСН", какие мужчины чаще всего склонны к семейному киднепингу.

"К какому контингенту относятся данные люди, данные мужчины? В основном, это контингент папины сынки", – заявила Юсупова. "Я думаю, что по-другому назвать их нельзя, это все от безнаказанности", – добавила она.

Ранее глава Национального родительского комитета Ирина Волынец предложила уголовно наказывать за похищение ребенка вторым родителем. Она напомнила, что суд решает, с кем после развода супругов останутся общие дети. Однако, по словам Волынец, второй родитель нередко пытается удержать ребенка у себя. Это она предложила считать похищением. В то же время, добавила глава Национального родительского комитета, если ребенок старше десяти лет сам выразит желание жить со вторым родителем, суд может освободить нарушителя от уголовной ответственности.

Читайте также

общество

Поделиться в социальных сетях:

Выборы в Мосгордуму 2019 ДОКУМЕНТЫ

© 2012 – 2019

Выборы в Мосгордуму 2019 / ДОКУМЕНТЫ    Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика