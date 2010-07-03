Назван тип мужчин, склонных к семейному киднепингу

Глава некоммерческой организации "Верните детство" Разия Юсупова, которая первой в России возбудила уголовное дело против мужа за похищение детей, рассказала ИА "НСН", какие мужчины чаще всего склонны к семейному киднепингу.
"К какому контингенту относятся данные люди, данные мужчины? В основном, это контингент папины сынки", – заявила Юсупова. "Я думаю, что по-другому назвать их нельзя, это все от безнаказанности", – добавила она.
Ранее глава Национального родительского комитета Ирина Волынец предложила уголовно наказывать за похищение ребенка вторым родителем. Она напомнила, что суд решает, с кем после развода супругов останутся общие дети. Однако, по словам Волынец, второй родитель нередко пытается удержать ребенка у себя. Это она предложила считать похищением. В то же время, добавила глава Национального родительского комитета, если ребенок старше десяти лет сам выразит желание жить со вторым родителем, суд может освободить нарушителя от уголовной ответственности.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.