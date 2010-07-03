Назван тип мужчин, склонных к семейному киднепингу

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Глава некоммерческой организации "Верните детство" Разия Юсупова, которая первой в России возбудила уголовное дело против мужа за похищение детей, рассказала ИА "НСН", какие мужчины чаще всего склонны к семейному киднепингу.

"К какому контингенту относятся данные люди, данные мужчины? В основном, это контингент папины сынки", – заявила Юсупова. "Я думаю, что по-другому назвать их нельзя, это все от безнаказанности", – добавила она.

Ранее глава Национального родительского комитета Ирина Волынец предложила уголовно наказывать за похищение ребенка вторым родителем. Она напомнила, что суд решает, с кем после развода супругов останутся общие дети. Однако, по словам Волынец, второй родитель нередко пытается удержать ребенка у себя. Это она предложила считать похищением. В то же время, добавила глава Национального родительского комитета, если ребенок старше десяти лет сам выразит желание жить со вторым родителем, суд может освободить нарушителя от уголовной ответственности.