Лидер "Совета матерей" Буцкая поддержала идею создания алиментного фонда

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Председатель общероссийской общественной организации "Совет матерей" Татьяна Буцкая вместе с депутатом Мосгордумы Еленой Николаевой обсудила будущее алиментного фонда в России.

Долги россиян по алиментам за последние 7 лет выросли в 8 раз. Их общая сумма превысила 150 миллиардов рублей. Это деньги, которые недополучают дети по всей стране.

Буцкая поддержала создание алиментного фонда. По ее словам, он поможет одиноким родителям содержать детей, пока приставы ищут должников. Также "Совет матерей" предлагает решить вопрос с алиментным минимумом.

"Нужно закрепить его на законодательном уровне. Мы предлагаем, чтобы это была половина прожиточного минимума в каждом регионе на одного ребенка" – сказала Буцкая.

Она подчеркнула, что решение этих двух вопросов должно помочь выйти из трудной ситуации, в которой оказались миллионы российских семей.

Буцкая призвала общественников и депутатов объединить усилия и выйти с инициативой на федеральный уровень.

Ранее стало известно, что в России может появиться реестр должников по алиментам. Попадание в реестр повлечет автоматическое ограничение ряда прав гражданина.

В России также может появиться государственный алиментный фонд. Согласно задумке, из этого фонда будут выплачиваться средства на алименты тем семьям, где бывший супруг не выполняет свои финансовые обязательства.