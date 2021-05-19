Реестр должников по алиментам могут создать в РФ

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В России может появиться реестр должников по алиментам, заявил министр юстиции Константин Чуйченко на заседании Совфеда. По его словам, попадание в реестр повлечет автоматическое ограничение ряда прав гражданина.

"Включение в данный реестр будет накладывать дополнительные обязанности на таких должников (например, информировать судебного пристава-исполнителя о предполагаемых поездках), а также повлечет автоматическое ограничение отдельных прав должника", – приводит слова Чуйченко РИА Новости.

Министр добавил, что также имеются другие предложения, которые планируют проработать с Совфедом, общественностью и партиями.

Ранее сообщалось, что в России может появиться государственный алиментный фонд. Согласно задумке, из этого фонда будут выплачиваться средства на алименты тем семьям, где бывший супруг не выполняет свои финансовые обязательства.