Должники по алиментам могут получить приоритет при трудоустройстве через центры занятости

Фото: Москва 24/Юлия Иванко
Должники по алиментам, обратившиеся в центры занятости, могут получить приоритет при трудоустройстве. Данную меру предлагает законодательно закрепить Федеральная служба судебных приставов РФ, рассказал замначальника Управления по организации исполнительного производства ФССП Дмитрий Желудков.
"Предлагаем законодательно закрепить приоритет на трудоустройство граждан, которые обратились в центры занятости и которые имеют алиментные обязательства. Потому что на сегодняшний день никакого приоритета у них нет по сравнению с другими гражданами", – пояснил он.
Ранее сообщалось, что в России может появиться государственный алиментный фонд. Согласно задумке, из этого фонда будут выплачиваться средства на алименты тем семьям, где бывший супруг не выполняет свои финансовые обязательства.
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