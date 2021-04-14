Госдума приняла в I чтении законопроект о неприкосновенности минимального дохода должников

Фото: Москва 24/Игорь Иванко
Депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект о сохранении гарантированного дохода должников в размере прожиточного минимума, на который не смогут распространяться взыскания по долгам. Об этом сообщают "Дни.ру".
В соответствии с инициативой должники получат право обратиться в Федеральную службу судебных приставов (ФССП) и указать номер счета, с которого будет невозможно списать сумму в размере прожиточного минимума – по состоянию на 2021 год она составляет 12 702 рубля. При расчете данной суммы ФССП будет также учитывать наличие у должника иждивенцев.
При наличии такого требования ФССП сможет удержать из зарплаты и иных периодических доходов должника сумму лишь с учетом сохранения гарантированного минимального дохода. Причем кредитные организации и банки получат прямой запрет на взыскание с должника суммы, лишающей его прожиточного минимума при наличии соответствующего требования.
"Законопроект направлен на защиту граждан, оказавшихся в сложной жизненной ситуации. Недопустимо за долги лишать человека средств к существованию", – заявил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.
По его словам, ФССП перед началом процесса взыскания будет обязана уведомить должника о праве на сохранение прожиточного минимума.
Правила законопроекта не будут распространяться на взыскание алиментов, возмещение вреда, причиненного здоровью, вреда в связи со смертью кормильца, ущерба, причиненного преступлением, на компенсацию морального вреда и ряд других случаев.
Если законопроект будет принят, то он вступит в силу с 1 сентября 2021 года.
Авторами инициативы выступили группа сенаторов и депутаты от "Единой России" во главе с лидером думских единороссов Сергеем Неверовым и первым вице-спикером Совфеда Андреем Турчаком.
Ранее Владимир Путин поручил Госдуме разработать и принять поправки в законодательство, предусматривающие защиту минимального дохода граждан от взыскания по долговым обязательствам. Поручение должно быть выполнено до 24 июня 2021 года.
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