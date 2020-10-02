Алиментный фонд может появиться в России

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В России может появиться государственный алиментный фонд, сообщает "Парламентская газета" со ссылкой на главу комитета Совета Федерации по социальной политике Инну Святенко.

Она отметила, что перспективы его создания будут рассмотрены Минюстом, Минтрудом и Минпросвещения до 9 октября. Согласно задумке, из этого фонда будут выплачиваться средства на алименты тем семьям, где бывший супруг не выполняет свои финансовые обязательства.

Святенко подчеркнула, что данная проблема встает на повестку дня в Совета Федерации не в первый раз. Она заявила, что многие бывшие супруги не выплачивают алименты, избегая финансовой ответственности за своих детей.

Член Совета Федерации рассказала, что в верхней палате парламента предложили учитывать зарубежной опыт при создании такого фонда.

"Во многих странах уже есть такие фонды. Это хорошая мера поддержки семей, которые по каким-либо причинам не могут взыскать алименты", – отметила Святенко.

Она уточнила, что в настоящий момент данная инициатива пока остается на уровне идеи. По словам сенатора, окончательное решение будет принимать правительство.

Ранее стало известно, что в Москве снизилось количество должников по алиментам в 2020 году. Сообщалось, что в феврале этого года численность подобных лиц составила 23 205 человек. Это на 2 352 должника меньше по сравнению с аналогичными прошлогодними показателями.