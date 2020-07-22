Родителей могут обязать содержать совершеннолетних детей до окончания школы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Родителей могут обязать содержать своих совершеннолетних детей до получения ими общего образования. Соответствующий законопроект внесен в нижнюю палату парламента. Документ опубликован в его электронной базе.
"Законопроектом предлагается дополнить Семейный кодекс РФ (СК РФ) новой статьей 85.1, предусматривающей обязанность родителей содержать своих трудоспособных совершеннолетних детей, нуждающихся в помощи, до получения ими общего образования", – приводит Агентство "Москва" текст пояснительной записки.
Отмечается, что наступление совершеннолетия не всегда является гарантом финансовой независимости человека. Нередки случаи, когда 18-летнего возраста ребенок достигает еще во время обучения в школе – в 10-11 классах. В связи с этим у него нет возможности полноценно совмещать учебу и работу.
"Несмотря на то что в пункте 2 статьи 63 СК РФ предусмотрена обязанность родителей обеспечить получение детьми общего образования, бремя содержания лиц старше 18 лет, продолжающих обучение в общеобразовательной организации, как правило, несет на себе родитель, с которым проживает обучающийся совершеннолетний, и не всегда без получения алиментов от второго родителя может обеспечить ребенку достойный уровень жизни до окончания школы", – сказано в тексте.
Ранее в Госдуму был внесен законопроект, согласно которому родители смогут назначать ребенку опекуна в случае длительной командировки или болезни.
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