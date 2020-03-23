Самый большой долг по алиментам в Москве составил более 6 миллионов

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Самый крупный долг по алиментам в 2020 году в Москве составляет более шести миллионов рублей. Об этом Москве 24 рассказали в Управлении Федеральной службы судебных приставов (УФССП) по Москве. Неплательщик-рекордсмен – мужчина, который уклоняется от выплат на двоих детей.

"Одна из наиболее крупных задолженностей по судебным решениям о взыскании алиментов в Москве составляет более 6,2 миллиона рублей. Гражданин обязан выплачивать средства на содержание двух несовершеннолетних детей", – сообщила пресс-служба Управления.

Так как москвич уклоняется от исполнения судебного решения, приставы уже арестовали принадлежащие ему машины. Позже два автомобиля марок BMW и Mercedes будут проданы, а вырученные деньги пойдут на погашение долга.

"Взыскание алиментов находится на особом контроле в УФССП по Москве", – добавили в пресс-службе.

В 2019 году возбудили 51,9 тысячи уголовных и 117,9 тысячи административных дел, связанных с неуплатой алиментов по всей России. При этом общая сумма взысканных средств выросла на 2,2 миллиарда рублей по сравнению с показателями за 2018 год.