Адвокат оценила шансы Аршавина по иску к Барановской

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Почетный адвокат России, лидер движения "За права женщин России" Людмила Айвар заявила, что у экс-футболиста сборной России по футболу Андрея Аршавина есть шансы выиграть суд против бывшей гражданской жены Юлии Барановской, передает ИА "НСН".

"Размер алиментов, которые выплачивал футболист своей жене и детям, конечно, баснословный. Мало кто в России вообще получает такие алименты, поскольку даже зачастую при наличии более высокого дохода суды исходят из потребности детей, а не из размера или доли заработной платы", – заявила Айвар.

Она пояснила, что Аршавин сейчас выплачивает своей бывшей жене и их троим детям пять миллионов рублей, отметив, что считает такую сумму огромной, которую "на детей даже при желании сложно было бы потратить".

Адвокат выразила надежду, что Барановская распределяет полученные деньги правильно, отметив, что логичнее в данной ситуации было бы открыть на имя детей собственные счета, поскольку денежные средства выплачиваются именно на детей и их содержание.

"Что же касается уменьшения размера алиментов в 300 тысяч рублей на каждого ребенка, то это тоже достаточно крупная сумма, о которой любая женщина России и мечтать не может, так как минимальная сумма алиментов в России 7,5 тысячи рублей на каждого ребенка, которую и то не выплачивают должники", – отметила специалист.

Она добавила, что Аршавину для уменьшения размера алиментных выплат необходимо подтвердить документационно, что ему не хватает денег на проживание. В таком случае, как отмечает адвокат, закон предусматривает возможность снижения алиментов.

Юлия Барановская воспитывает троих детей от футболиста. Телеведущая и экс-футболист прожили вместе с 2004 по 2013 год.

