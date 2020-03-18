Адвокат оценила шансы Аршавина по иску к Барановской

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев
Почетный адвокат России, лидер движения "За права женщин России" Людмила Айвар заявила, что у экс-футболиста сборной России по футболу Андрея Аршавина есть шансы выиграть суд против бывшей гражданской жены Юлии Барановской, передает ИА "НСН".
"Размер алиментов, которые выплачивал футболист своей жене и детям, конечно, баснословный. Мало кто в России вообще получает такие алименты, поскольку даже зачастую при наличии более высокого дохода суды исходят из потребности детей, а не из размера или доли заработной платы", – заявила Айвар.
Она пояснила, что Аршавин сейчас выплачивает своей бывшей жене и их троим детям пять миллионов рублей, отметив, что считает такую сумму огромной, которую "на детей даже при желании сложно было бы потратить".
Адвокат выразила надежду, что Барановская распределяет полученные деньги правильно, отметив, что логичнее в данной ситуации было бы открыть на имя детей собственные счета, поскольку денежные средства выплачиваются именно на детей и их содержание.
"Что же касается уменьшения размера алиментов в 300 тысяч рублей на каждого ребенка, то это тоже достаточно крупная сумма, о которой любая женщина России и мечтать не может, так как минимальная сумма алиментов в России 7,5 тысячи рублей на каждого ребенка, которую и то не выплачивают должники", – отметила специалист.
Она добавила, что Аршавину для уменьшения размера алиментных выплат необходимо подтвердить документационно, что ему не хватает денег на проживание. В таком случае, как отмечает адвокат, закон предусматривает возможность снижения алиментов.
Юлия Барановская воспитывает троих детей от футболиста. Телеведущая и экс-футболист прожили вместе с 2004 по 2013 год.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: