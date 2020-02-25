Голландский футболист сравнил Аршавина с Месси

Фото: ITAR-TASS/Виталий Белоусов

Бывший полузащитник сборной Нидерландов Рафаэль Ван дер Варт поделился впечатлениями от игры против сборной России в рамках матча 1/4 финала Евро-2008. Об этом пишет "Чемпионат".

В частности, бывший игрок сравнил Андрея Аршавина и Лионеля Месси.

"В ее (сборной России – прим.ред.) составе играл Аршавин, тогда он был главным на поле. Он сыграл, как Месси, был очень быстр, плюс ко всему у него еще и остались силы на дополнительное время. Помню, как он сделал голевую передачу в овертайме, это было нечто особенное", – отметил Ван дер Варт.

Кроме того, экс-игрок высказал свое мнение о результате матча против россиян.

"Этот матч нас очень разочаровал. <...> России просто повезло. Один плохой день для нас и хороший – для вас", – заявил футболист.

Матч четвертьфинала Евро-2008 стал триумфальным для России. Футболисты сборной РФ сумели обыграть Нидерланды.

Встреча завершилась со счетом 3:1. Игроком матча был признан полузащитник россиян Андрей Аршавин.

Ранее Аршавин назвал причину неудач российских клубов в еврокубках. По мнению экс-игрока, промежуточный уровень между молодежным и взрослым футболом в виде второй лиги полностью перестал существовать.