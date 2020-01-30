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Москва 24

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Общество

10:54

Экс-супругу Аршавина с детьми выселяет из квартиры бывшая свекровь

общество

Бывшую жену Андрея Аршавина выселяют вместе с тремя детьми из квартиры, которая принадлежит матери футболиста, передает телеканал Москва 24.

Алиса Казьмина получила от своей свекрови требование о выселении. Документ экс-супруга футболиста опубликовала в своем Instagram, назвав его подарком на день рождения дочки от папы и бабушки. Сейчас публикация недоступна.

В опубликованном ранее документе было указано, что в квартире Казьмина живет незаконно и она должна покинуть помещение до 1 марта вместе с двумя детьми от первого брака и трехлетней дочерью Аршавина. В случае невыполнения требования Татьяна Аршавина пригрозила обратиться в суд.

"В случае отказа я буду вынуждена обратиться в суд с возложением на вас всех судебных расходов, включая расходы на оплату услуг представителя," – говорится в документе.

Аршавин женился на журналистке Алисе Казьминой в сентябре 2016 года, в феврале 2017 года у них родилась дочь. Брак с Казьминой стал для Аршавина первым официальным. Свои отношения они расторгли летом прошлого года.

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