Аршавин с женой не явились на заседание по разводу

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

Бывший футболист сборной России Андрей Аршавин и его жена Алиса Казьмина не пришли на заседание по разводу, передает РИА Новости.

Заявление о расторжении брака, поданное спортсменом в начале месяца, 26 февраля начали рассматривать в участке №97 мирового суда Санкт-Петербурга. Интересы сторон представляют адвокаты, которые отказались от комментариев перед началом заседания, проходящего в закрытом режиме.

Андрей и Алиса поженились в сентябре 2016 года, а в феврале 2017-го у них родилась дочь. Брак с Казьминой стал для Аршавина первым официальным. Прежде он сожительствовал с телеведущей Юлией Барановской, родившей ему троих детей.

Ранее в Сети появился скан заявления жены спортсмена, где она утверждала, что супруг присылает ей сообщения с угрозами. Сейчас эту информацию проверяет полиция.

Как отметил адвокат девушки Александр Добровинский, Аршавин забрал у супруги автомобиль, потребовав от нее один миллион евро. Кроме того, он приехал с угрозами к своей супруге вместе с людьми, показавшими удостоверения сотрудников ФСБ.

