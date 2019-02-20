Адвокат жены Аршавина раскрыл причину ее обращения в ФСБ

Фото: www.instagram.com/alisiaarshavina

Поводом для обращения жены экс-футболиста сборной России Андрея Аршавина Алисы в ФСБ стало то, что вместе с мужем к ней приезжали люди, которые представились сотрудниками спецслужбы. Такое заявление сделал адвокат супруги спортсмена Александр Добровинский, передает РИА Новости.

Со слов защитника, визитеры, которые сопровождали приехавшего с угрозами Аршавина, показывали Алисе удостоверения работников ФСБ.

Скан заявления жены футболиста, в котором говорилось, что он пугает ее тюрьмой и уголовными делами, ранее появился в Telegram-каналах и соцсетях. Факт получения заявления и начала проверки подтвердили в петербургском главке МВД.

Адвокат женщины утверждает, что в начале февраля Аршавин подал заявление о разводе. Процесс расторжения брака должен начаться 26 февраля. Он также отобрал у супруги автомобиль, потребовав один миллион евро.

