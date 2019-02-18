Аршавин отнял у супруги автомобиль своей матери

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Автомобиль, который бывший футболист Андрей Аршавин забрал у супруги Алисы, является собственностью его матери, рассказал адвокат Аршавиной Александр Добровинский. Об этом сообщает РИА Новости.

Добровинский заявил, что примерно в начале февраля Аршавин подал заявление о разводе. Бракоразводный процесс должен начаться 26 февраля.

По его словам, Аршавин забрал у супруги автомобиль и потребовал от нее миллион евро. "Это не раздел имущества. Эта машина была предоставлена господином Аршавиным его супруге, чтобы она возила в ней своих детей и его ребенка. А потом приехали шесть человек, отобрали ключи, потом машину – вот и все", – пояснил Добровинский.

Аршавин женился на журналистке Алисе Казьминой в сентябре 2016 года, в феврале 2017 года у них родилась дочь. У него также есть трое детей от гражданского брака с телеведущей Юлией Барановской.

Telegram-каналы опубликовали скан заявления Аршавиной в полицию, в котором она утверждала, что супруг по SMS угрожает ей "лишением свободы (тюрьмой) и возбуждением уголовных дел". В полиции Санкт-Петербурга проводят проверку.