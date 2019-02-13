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10:29

Аршавин потребовал у своей супруги миллион евро

общество

10:29

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Фото: ТАСС/Интерпресс/Александр Николаев

Футболист Андрей Аршавин подал на развод со своей супругой Алисой Аршавиной, потребовав от нее 1 миллион евро, сообщил РИА Новости представитель Аршавиной адвокат Александр Добровинский.

По его словам, заявление в мировой суд было подано в начале февраля. Адвокат не смог объяснить, в связи с чем Аршавин требует от своей супруги такую сумму.

Футболист женился на журналистке Алисе Казьминой в сентябре 2016 года, в феврале 2017 года у них родилась дочь. Для футболиста это первый официальный брак. У него также есть трое детей от гражданского брака с Юлией Барановской.

В понедельник telegram-каналы опубликовали скан заявления Аршавиной в полицию, в котором она утверждала, что супруг по SMS угрожает ей "лишением свободы (тюрьмой) и возбуждением уголовных дел". В полиции Санкт-Петербурга проводят проверку.

Между тем, поклонники Андрея Аршавина ждут, что он вот-вот воссоединится со своей экс-супругой Юлией Барановской. Слухи распространились в Сети после того, как футболист выложил в Instagram фото с их совместными детьми.

Барановская сообщила, что о воссоединении речи не идет. Андрей возобновил общение с сыновьями, но не с ней.

Алиса Аршавина написала заявление в полицию на бывшего мужа

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общество

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