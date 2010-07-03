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Бывшему футболисту Андрею Аршавину запретили выезд за границу из-за накопившихся долгов по алиментам. Задолженность за 4 месяца составляет более 1 миллиона рублей, сообщает "Р-Спорт" со ссылкой на адвоката Александра Добровинского.

Он рассказал, что Красносельский районный суд закончил предварительное заседание по бракоразводному процессу Аршавиных, основное заседание назначено на 24 июня.

Аршавин женился на журналистке Алисе Казьминой в сентябре 2016 года, в феврале 2017 года у них родилась дочь. У экс-футболиста также есть трое детей от гражданского брака с Юлией Барановской.

Ранее Аршавина сообщала об угрозах со стороны супруга. Она написала заявление в полицию, по нему сейчас проводится проверка.

По словам Добровинского, Аршавин забрал у супруги автомобиль и потребовал от нее 1 миллион евро. При этом вместе с ним были некие люди, которые якобы показывали удостоверения сотрудников ФСБ.

В апреле Петроградский районный суд расторг брак экс-нападающего сборной России по футболу Александра Кержакова с Миланой Тюльпановой. Решено, что их общий сын останется с матерью.