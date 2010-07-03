Кержаков официально развелся с женой и остался без сына

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Петроградский районный суд расторг брак экс-нападающего сборной России по футболу Александра Кержакова с Миланой Тюльпановой. Решено, что их общий сын останется с матерью, передает ТАСС.

На заседании судья огласила результаты комплексной судебной экспертизы родителей. Выяснилось, что Александр и Милана не страдают наркоманией. Это значит, что оба могут общаться с ребенком, но предпочтительнее, чтобы тот жил матерью.

Прежде Кержаков предлагал бывшей жене мировое соглашение. Перед этим Санкт-Петербургский городской суд отказал ему в удовлетворении жалобы на то, что сына оставили с матерью.

Милана и Александр поженились в 2015 году. А их бракоразводный процесс начался в 2018-м.

